В Ингушетии откроется производство локальных очистных сооружений

В 2022 году в Ингушетии начнется производство локальных очистных сооружений, сообщает премьер-министр республики Владимир Сластенин.

"Достигнуты договоренности по реализации проекта по производству локальных очистных сооружений, они буквально в ближайшее время, в следующем году, открывают у нас на базе бывшего завода детского питания производство таких локальных очистных сооружений", - цитирует Сластенина ТАСС.

По словам главы правительства республики, на речь идет о сооружениях с использованием современной технологией биологической очистки. Он также отметил, что на предприятии будут выпускаться станции очистки разного размера и мощности.

"От промышленных очистных сооружений, которые нужны больницам, предприятиям, до частных домов - чтобы у нас не шли отходы в реку Сунжу, а были очищены. Сооружение уникальное, требуется очистка всего один раз в шесть лет, там используются новые технологии", - добавил премьер Ингушетии.