Пьяный рецидивист украл часть автозаправки на Ставрополье

В Новоалександровском городском округе завершено расследование уголовного дела по факту необычной кражи с АЗС, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В преступлении обвиняется ранее судимый 28-летний местный житель.

Изначально в полицию обратился предприниматель, рассказавший, что на его заправке была разукомплектована одна из колонок и похищена ее часть.

"В ходе следствия установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время заправки автомобиля товарища открутил понравившийся ему раздаточный кран от шланга топливной колонки и похитил его", - пояснили в МВД.

Преступник не учел, что все его действия были сняты на камеру видеонаблюдения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Новоалександровский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.