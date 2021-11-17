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Роспотребнадзор: речь о QR-кодах в общественном транспорте пока не идет

Роспотребнадзор: речь о QR-кодах в общественном транспорте пока не идет

Власти России пока не рассматривают возможность введения QR-кодов в общественном транспорте, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Она напомнила, что эта тема только обсуждается и только в некоторых регионах, однако соответствующего решения не принял ни один из них.

"И сегодня речь о внутригородском транспорте, (о введении) QR-кодов пока не поднималась", - приводит слова главы Роспотребнадзора "Интерфакс".

Попова уточнила, что говорить об отсутствии ограничений в общественном транспорте все же говорить нельзя, поскольку там по-прежнему действует масочный режим.

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