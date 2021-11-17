Стало известно, когда в Грузии избранные во втором туре мэры приступят к работе

Новый срок на посту мэра Тбилиси Кахи Каладзе начнется 24 ноября, для остальных избранных во втором туре мэров 19 городов и районов – 21 ноября, сообщает пресс-служба Центризбиркома Грузии.

По данным ведомства, главы приступят к своим обязанностям на 11-й день после оглашения итогов соответствующими окружными избирательными комиссиями или ЦИК Грузии в случае Тбилиси.

Помимо этого, новые сакребыло 64 городов должны провести свои первые заседания не позднее 13декабря, в течение 30 дней после подведение окончательных итогов ЦИК.

Напомним, что второй тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 30 октября.