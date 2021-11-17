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Главы Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор

Главы Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Главы государств обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепления инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В пресс-службе отметили, что до конца текущего года президент Узбекистана посетит Казахстан.

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