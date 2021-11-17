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Эрдоган: Москва и Анкара договорились не разглашать детали производства C-400

сайт Кремля
сайт Кремля

Между Россией и Турцией существует договоренность не предавать огласке детали совместного производства ЗРК С-400, об этом рассказал президент Турции Тайип Эрдоган в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

"Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями", - цитирует его РИА Новости.

В связи с этим глава государства уточнил, что в данный момент не будет отвечать на этот вопрос.

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