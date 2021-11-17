Азербайджан вошел в Исполнительный совет ЮНЕСКО

Азербайджан стал членом Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом сообщает МИД АР.

Сегодня в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО прошли выборы в Исполнительный совет международной организации на 2021-2025 годы.

На одно из трех вакантных мест, выделенных для Восточно-Европейской группы, была предложена кандидатура Азербайджана.

По итогам выборах, в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан получил 143 голоса.

В МИД заверили, что в качестве члена Исполнительного совета ЮНЕСКО Азербайджан внесет вклад в эффективное выполнение мандата международной организации, прежде всего в развивающихся странах.