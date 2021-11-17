Узбекистан почувствовал произошедшее в Киргизии землетрясение

Произошедшее в Киргизии землетрясение ощутили в Узбекистане, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:17 по местному времени на расстоянии 320 км от Ташкента.

"Координаты землетрясения: 41,1 градусов северной широты; 73,03 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км", —сказано в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что в Ханабадском районе сила подземных толчков достигала 3-4 баллов, в Кургантепинском, Джалакудукском, Пахтаабадком - 3 балла, В Андижане, Ходжаабадском, Избасканском, Булакбашинском и Андижанском районах – 2-3 балла, Учкурганском, Алтынкульском, Асакинском, Нарынском, Мархаматском районах – 2 балла.