Лавров проведет переговоры с главой МИД Узбекистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завтра проведет переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в рамках его рабочего визита в Москву. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, они "сверят часы" в преддверии предстоящего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию, а также "проведут обзор готовности документов, подлежащих подписанию "на полях" российско-узбекистанского саммита".

Кроме того, дипломаты обсудят ряд наиболее актуальных вопросов отношений Москвы и Ташкента, международной и региональной повесток.