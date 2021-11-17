Вооруженные разбойники ворвались в игровой клуб в Алматинской области

Трое вооруженных жителей Жаркента ограбили игровой клуб, сообщает пресс-служба полиции Алматинской области.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что вооруженные обрезом и пистолетом преступники ворвались в клуб и забрали оттуда более 1 млн тенге.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как мужчины устроили стрельбу в клубе и потребовали деньги у кассира.

Полиция установила личность трех подозреваемых. Ими оказались местные жители 1998-2000 годов рождения. Все они были задержаны.

"Часть похищенных денег, пистолет изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Подозреваемые дали признательные показания. По их показаниям деньги потрачены ими на развлечения. Действия злоумышленников были зафиксированы видеокамерами", - цитирует пресс-служба ведомства замглавы следственного управления ДП области Самал Арынгазинова.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 192 УК РК ("разбой в группе с применением оружия").