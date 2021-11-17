Стремление Китая к полному избавлению от коронавируса тормозит экономику

Рост потребления в КНР замедлился на фоне повсеместных ограничительных мер в связи с пандемией. Цель Китая - уничтожить коронавирус в пределах своих границ - оказывает значительное давление на экономику. Вновь введенные в октябре ограничения в ответ на увеличение количества заболевших привели к снижению покупательной способности.

Как отмечает японское издание "Нихон кэйдзай" со ссылкой на Национальное статистическое бюро КНР, номинальные продажи потребительских товаров выросли в октябре на 4,9%; показатели в годовом исчислении выросли с сентябрьских 4,4% в сентябре, хотя в основном увеличение произошло за счет спроса на бензин и другие виды топлива. За последний месяц цены на топливо выросли примерно на 30%, а в сентябре - на 17%. ”Рост розничных продаж можно объяснить лишь подорожанием топлива, в частности, бензина”, - считает Такамото Сузуки, экономист из китайского филиала компании Marubeni.

Но в реальном выражении розничные продажи увеличились в октябре всего на 1,9%, снизившись с 2,5%, зафиксированных в сентябре, из-за медленного роста доходов и жестких ограничительных мер против пандемии, не дающих китайской экономике возможности восстановиться. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, с 19 октября в Китае было зафиксировано 1 297 случаев заболевания COVID-19. В стране были введены жесткие меры по сдерживанию распространения вируса в конце октября накануне Пленума ЦК Коммунистической партии Китая в начале ноября и предстоящих в феврале Зимних олимпийских игр в Пекине.

Власти ввели карантин для всех жителей районов, в которых были зафиксированы случаи заболевания, а также для тех, кто посещал эти районы в течение последних 14 дней. По сообщениям местных СМИ, два высокоскоростных поезда, выполнявших рейсы из Шанхая в провинцию Чжэцзян были остановлены 28 октября, когда выяснилось, что члены экипажа контактировали с больным COVID-19. 346 пассажиров и членов экипажа были отправиться на карантин.

В октябре индекс сектора услуг вырос до 3,8%, что всё равно мало по сравнению с 7% допандемического периода. Спрос на транспортные услуги упал, поскольку многие предпочитают не покидать свои провинции. Городские рестораны и развлекательные учреждения также пострадали: рост пищевой индустрии составил всего 2% по сравнению с 3,1% в сентябре.

В течение года китайская экономика замедлялась уже дважды: в начале года и летом, когда правительство ввело ограничения на поездки в ответ на рост случаев заболевания. Валовой внутренний продукт вырос всего на 0,2% в период с января по март, а также с июля по сентябрь.

Учитывая рекорды вакцинации в Китае, к настоящему моменту каждый житель страны должен был быть привит 1,7 раза. Правительство продолжает прилагать все возможные усилия для того, чтобы вирус не распространялся внутри страны и не завозился извне. ”Наши медицинские ресурсы представлены не равномерно. Так что пандемия может запросто поглотить целые районы”, - сказал источник, знакомый с политикой Коммунистической партии.

Но пандемия не единственная опасность, угрожающая восстановлению китайской экономики. Промышленное производство в стране увеличилось до 3,5% в октябре с 3,1% в сентябре, частично благодаря спросу на смартфоны с технологией 5G. Однако производство энергоемкой продукции, в частности стали и цемента отстает из-за усилий правительства по борьбе с изменением климата. Правительственные ограничения на недвижимость также вызывают опасения. Инвестиции в сектор выросли на 7,2% за период с января по октябрь, но упали на 5,4% только в октябре после 3,5-процентного падения в сентябре.

Тем временем высокие цены на сырьевые товары в сочетании с различными ограничениями перевешивают корпоративные доходы. В итоге большинство владельцев бизнеса перестали нанимать новых сотрудников, что привело к 20-процентному падению занятости городского населения в октябре. Низкий уровень найма может также оказать давление на потребительские расходы.