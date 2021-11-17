Президент Грузии назвала Саакашвили "особенным" заключенным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что бывший глава государства Михаил Саакашвили является "особенным" заключенным, требующий к себе особого отношения.

"Перед законом все равны, и, соответственно, задержание бывшего президента исходило из принципов верховенства закона. Он сам хорошо это понимал, но незаконно приехал в страну. Перед законом все равны, но при исполнении приговора и во время пребывания в тюрьме экс-президент не является и не может быть обычным заключенным. Саакашвили – особенный заключенный", –приводит ее слова Sputnik Грузия.

Она подчеркнула, что экс-грузинский лидер требует к себе особого отношения, поскольку за ним наблюдает весь мир.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.