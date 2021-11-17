Патрушев провел конструктивный телефонный разговор с Салливаном

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Такое сообщение опубликовано на сайте СБ РФ.

В нем говорится, что участники переговоров договорились о совместной работе над улучшением атмосферы двусторонних отношений и повышением уровня доверия между странами.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - отмечается в сообщении.