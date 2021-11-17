Похитителям нефтепродуктов из Адыгеи вынесли приговор

Членов преступной группировки, занимавшиеся похищением нефтепродуктов, осудили в Адыгее, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, 24 декабря 2020 года участников ОПГ задержали на автостоянке в ауле Тугургой в момент хищения нефтепродуктов, принадлежащих нефтяной компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 158 УК России ("кража"), которое переквалифицировали на часть 3 статью 160 УК РФ ("присвоение или растрата").

В ноябре текущего года двоих членов группировки приговорили к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 300 тыс рублей.