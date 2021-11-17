Попова призвала вакцинировать от гриппа всех переболевших коронавирусом

В России надо сделать прививки от гриппа всем россиянам, переболевшим коронавирусом. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

"В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно", - цитирует ее ТАСС.

По словам чиновницы, в зоне риска по гриппу обычно находятся люди ослабленные, с патологией эндокринологической системы, с хроническими болезнями легких и сердца, а также пожилые, беременные и маленькие дети, теперь к ним прибавились переболевшие Covid-19.

Попова уточнила, что ковид угнетает иммунитет, так что заражение гриппом после перенесенного коронавируса очень опасно.