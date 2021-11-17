Стало известно, как Тбилиси изменится к Новому году

Власти Тбилиси закупят к Новому году декоративный новогодний поезд и новые игрушки. Победителем соответствующего тендера стал компания "Гамис шоу студия".

Отмечается, что данная организация предоставит все желаемое компании мэрии "Тбилсервисгрупп" за 105,8 тыс лари (около $33 тыс), сообщает Sputnik Грузия.

Новогодний поезд будет представлять из себя один вагон с разложенными в нем подарками, а игрушки будут светящимися разных видов – от свечей и ангелов до Дедов морозов. Всю продукция мэрия получит до 10 декабря.

Помимо этого, руководство города купит новогодние гирлянды для елки. На это планируется израсходовать 100 тыс лари ($31 тыс).