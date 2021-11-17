Что нужно зачинщику карабахского конфликта Кочаряну?

Националистический блок "Армения", возглавляемый одним из зачинщиков карабахского конфликта Робертом Кочаряном, выступил с заявлением относительно боев на границе Армении с Азербайджаном, начавшихся в результате очередной провокации со стороны Еревана.

В документе оппозиционеры-националисты подвергают резкой критике правительство премьер-министра Никола Пашиняна, утверждая, что кризис в стране может быть разрешен только путем его отставки.

Вслед за этим, указано в заявлении, должны произойти "объединение всех дееспособных сил, формирование нового правительства, обеспечение политики решения внешних и внутренних проблем".

Таким образом, зачинщика провокаций Роберта Кочаряна интересуют только собственный приход к власти, а затем организация реванша, то есть развязывание новой войны.