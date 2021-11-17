В Роспотребнадзоре подтвердили обсуждение вопроса о выдаче QR-кодов по количеству антител

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что на площадке правительства России обсуждается вопрос о QR-кодах по уровню антител.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем", - цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что необходимо найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения. Это решение "должно быть очень взвешенным", добавила она.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в России диагностировали у 9 182 538 человек. Справились с болезнью 7 882 836 жителей страны, умерли - 259 084.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 254 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.