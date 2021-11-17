Мэр Краснодара сообщил об увеличении численности населения города

Население Краснодара возросло до 1,7 млн человек, заявил новоизбранный глава города Андрей Алексеенко.

"Наш город сегодня стал домом для 1,7 млн человек. Столько нас живет в Краснодаре. К этим цифрам приближаются итоги Всероссийской переписи населения", — приводит слова градоначальника "Аргументы и факты".

Алексеенко подчеркнул, что за последние 10 лет столица края увеличилась в два раза. По его словам, рост численности населения в городе стал рекордным.

"Ни один город России больше не рос такими темпами. Ни один. Что такое 1,7 млн? Вдумайтесь в эти цифры. Это, к примеру, Барселона, Варшава, Будапешт — это европейские столицы. Или, например, сразу два Амстердама. Но эти города шли к таким цифрам и населению десятилетия, если не столетия. Они развивались постепенно и последовательно. Краснодар сделал такой колоссальный рывок за десять лет", — добавил он.