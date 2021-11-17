Рецидивиста осудят за похищение семейных реликвий у жителя Северной Осетии

Расследование уголовного дела против ранее судимого 41-летнего мужчины, обвиняемого в грабеже, (ч. 2 ст. 161 УК РФ), завершено в Моздокском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Как установило следствие, ночью мужчина проник в чужое домовладение и стал складывать в дорожную сумку чужие вещи.

"Заметив хозяина дома, незваный гость скрылся, успев прихватить с собой семейные реликвии - медали "За трудовое отличие", "Ударник Коммунистического труда", "Победитель соревнований", "За долголетний добросовестный труд", "За работу без аварий"", - пояснили в полиции.

Грабитель был задержан по горячим следам, у него дома в ходе обыска были найдены и изъяты украденные награды.

Его действия были квалифицированы как "грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище в крупном размере".

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.