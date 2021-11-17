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Магазин горит более чем на 1 тысяче кв м в Адыгее

МЧС Адыгеи
МЧС Адыгеи

Крупный пожар тушат в поселке Яблоновском, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

Сигнал о возгорании магазина поступил в 14:59 мск. На место ЧП выдвинулись силы и средства Тахтамукайского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент площадь пожара составляет порядка 1,1 тыс кв м. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

С огнем борются от МЧС РФ 34 человека личного состава и 10 единиц техники.

Как уточняет "Интерфакс-Юг", пламя охватило магазин одежды и обуви. По данным информированного источника, оно перекинулось на соседнее трехэтажное строение.

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