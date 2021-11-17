СМИ: запуск "Северного потока-2" могут перенести на весну

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" могут отложить до марта 2022. Об этом сообщил источник в правительстве Германии.

"Ожидаю, что запуск "Северного потока 2" может быть отложен до марта 2022", - цитирует его агентство Reuters.

По словам источника, это связано с приостановкой процесса сертификации.

Напомним, строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре 2021 года. Первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена в середине или конце декабря. 16 ноября Федеральное сетевое агентство сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для германской части трубопровода.