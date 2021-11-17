В результате ДТП в Махачкале пострадали три человека

В Махачкале на улице Гайдара Гаджиева произошла автоавария, в результате которой пострадали трое местных жителей, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

По предварительным данным, 31-летний водитель "ВАЗ-21099", выехал на встречную полосу и врезался в машину "Lаda Priora", за рулем которой находился 40-летний житель Махачкалы.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водители обеих автомашин, а также 30-летний пассажир автомобиля "Lada Priora", с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.