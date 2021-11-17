"Мечта" попросила Саакашвили дать отдых Грузии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе попросил бывшего президента Михаила Саакашвили дать Грузии передышку. Соответствующее заявление он сделал на брифинге.

Политик пояснил, что фактически повторяет призыв Страсбургского суда, который оппозиционер игнорирует на протяжении более чем недели.

"Я еще раз призываю остановить деструкцию, прекратить голодовку, дать отдых стране и отдохнуть самому как минимум шесть лет", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.