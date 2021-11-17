Бойца клуба "Ахмат" выгнали из UFC

Грузинский боец смешанных единоборств, представляющая клуб "Ахмат", Лиана Джоджуа уволена из UFC, сообщил в своем Twitter журналист MMA Fighting Гильермо Круз.

"Лиана Джоджуа больше не в ростере UFC, как мне сообщили источники. У бывшей чемпионки Fight Nights 1-3 в UFC и единственная победа над Дианой Белбитой", - написал он.

Джождуа выступает в UFC c 2019 году. В своем последнем поединке, который состоялся 13 ноября, она проиграла американке Кортни Кейси единогласным решением судей.