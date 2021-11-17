В "Астане" опровергли информацию о 15-миллиардном бюджете

Казахстанский футбольный клуб "Астана" опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщении о 15-миллиардном бюджете клуба на 2021 год.

"В ряде СМИ была опубликована информация о бюджете футбольного клуба "Астана" размером в 15 млрд тенге. Клуб заявляет, что данная сумма сильно преувеличена", - говорится в заявлении.

В пресс-службе "Астаны" отметили, что бюджет клуба на этот год составляет 5 млрд тенге.

Напомним, что в сезоне-2021 "Астана" с 57 очками заняла второе место в чемпионата Казахстана по футболу. Завоевавший чемпионство "Тобол" опередил "Астану" на 4 очка.