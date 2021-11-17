Путин встретится с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин проведет встречу с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, состоится. Беседа будет в Кремле", - заявил Песков, подтвердив, что переговоры глав государств состоятся 19 ноября, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенты планируют обсудить ситуацию в Афганистане.

Напомним, 25 октября Шавкат Мирзиеев одержал победу на президентских выборах в Узбекистане, набрав 80,12% голосов. Для него визит в Россию станет первым после переизбрания.