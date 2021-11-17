МИД России призвал Азербайджан и Армению решать все проблемы мирно

Россия призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и решать проблемы дипломатическим путем. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге для журналистов официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем", - отметила Захарова.

По словам дипломата, РФ готова и далее оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе.

Напомним, в ходе боевых действий, начавшихся 16 ноября в результате очередной провокации со стороны Армении, погибли 7 военнослужащих Азербайджана, еще 10 получили ранения. С армянской стороны в боях погибли 20 военнослужащих, еще 40 были ранены. Вечером Минобороны РФ сообщило, что после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои.