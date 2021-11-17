Пашинян предложил Азербайджану мирный договор

Глава правительства Армении Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте,

"Мы также предлагали и предлагаем Азербайджану подписать мирный договор", - сказал он, отвечая на вопрос депутата об отношении к предложению Баку подписать мирный договор.

Кроме того, Пашинян акцентировал внимание на том, что целью переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ является именно заключение мира. "Этому должна предшествовать работа по согласованию текста мирного договора. Это объемная работа, и мы не отказывались от этой работы. Считаем этот вопрос также нашей повесткой", - подчеркнул глава правительства Армении.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, можно только приветствовать намерение официального Еревана подписать мирный договор с Баку, однако вопрос в том, как Никол Пашинян и его команда представляют себе этот документ. "Мирный договор подразумевает несколько принципиальных вещей, которые, судя по заявлениям всего послевоенного года остаются для Еревана неприемлемыми. В первую очередь это взаимное признание территориальной целостности Азербайджана и Армении. Азербайджан безусловно готов признать территориальную целостность Армении, но готова ли к такому шагу пашиняновская Армения? Это ведь означает полное закрытие карабахского сепаратистского проекта, который Ереван в течение года всеми силами пытался реанимировать", - обратил внимание он.

"С одной стороны, Ереван, имея богатую традицию переиначивания международных правовых принципов, может попросту заявить, что признает территориальную целостность Азербайджана без земли бывшей НКАО Азербайджанской ССР. Если речь идет о таком формате, то тогда заявление Пашиняна – не более чем еще одна политическая уловка для торможения послевоенного урегулирования: Ереван станет повторять за Баку, что хочет делимитации границы, разблокирования коммуникаций и подписания мирного договора, но выдвигать для этого условия, принципиально неприемлемые уже для азербайджанской стороны", - указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"С другой стороны, даже если речь идет все-таки об официальном признании зоны ответственности российских миротворцев законной землей Азербайджана, встает вопрос, сможет ли Никол Пашинян претворить в жизнь такой шаг? Ведь "партия войны" зачинщиков карабахского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в Армении все еще не нейтрализована, и, несмотря на регулярные чистки в армии, на высших командных должностях в республике все еще находятся люди, связанные с карабахским кланом. Стоит ожидать, что Кочарян и Саргсян используют все оставшиеся у них возможности, включая провокацию масштабных боев с азербайджанскими войсками и даже устранение Пашиняна, чтобы не допустить ликвидации сепаратистского проекта", - подчеркнул Андрей Петров.

"В целом, если команда Пашиняна действительно стремится гарантировать Армении стабильное мирное будущее с установленной границей и открытыми коммуникациями с соседями, и в Баку, и в Москве, и в Анкаре она найдет только поддержку. Важно, чтобы слова премьер-министра, сказанные в парламенте, не остались там, а преобразовались в конкретную политико-дипломатическую работу за столом переговоров и не менее реальную работу на земле, где нужно разметить рубежи и проложить дорожную инфраструктуру. Подписание Арменией мирного договора с Азербайджаном – главное желание всех государств и международных организаций, заинтересованных в нормальной жизни на Кавказе. Осталось только перейти от слов к делу", - заключил эксперт.