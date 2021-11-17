Лайнеры "Азимута" будут летать из Ростова в Тель-Авив

Авиакомпания "Азимут" с 26 декабря возобновит пассажирские авиаперевозки по маршруту Ростов – Тель-Авив, - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Пока в расписании аэропорта Платов значится три вылета: 26 декабря, а также 4 и 10 января. Стоимость билетов начинается от 130 евро в прямом направлении и от 145 евро в обратном, - передает "АиФ-Ростов".

Правда, пока для иностранных граждан в Израиле действуют строгие коронавирусные ограничения, и даже если они не посещали страны из "красного списка", они должны иметь страховку, покрывающую лечение от коронавирусной инфекции, должны быть привиты вакциной, одобренной ВОЗ или "Спутником V" и обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, по прибытии в Израиль их ждет новая череда тестирований и самоизоляция, до получения их результатов.