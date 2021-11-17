Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в стране снизилась.

"Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. И у нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут", - поведала Попова.

При этом она подчеркнула, что самое большое снижение зафиксировано в Москве, где заболеваемость упала практически на 23%. "Но главное, конечно же, в этой ситуации... не ослаблять усилий", - цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в России диагностировали у 9 182 538 человек. Справились с болезнью 7 882 836 жителей страны, умерли - 259 084. В Москве выявили 1 904 523 случая заражения, выздоровели 1 702 667 человек, скончались - 32 973.