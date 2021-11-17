На Ставрополье выехавшая на встречную полосу Lada перевернула "Газель"

Утром 17 ноября на дороге Пятигорск - Иноземцево столкнулись автомобили Lada Priora и "Газель". Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Как отмечается, легковушка, за рулем которой находился 30-летний житель поселка Иноземцево, выехала на полосу встречного движения, где въехала в "Газель". От удара грузовой автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, он был госпитализирован в городскую больницу.

Согласно предварительным данным, причиной аварии могла стать летняя резина на машине Lada.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.