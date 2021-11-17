На курорте "Роза Хутор" заработал экотранспорт

Сочинский курорт "Роза Хутор" запустил трансфер и экскурсии на экологичных электромобилях - теперь их будут использовать в горах Сочи на маршруте от центральной площади курорта с остановками до этнопарка "Моя Россия".

"Электромобили - экологически чистое средство передвижения, удобное для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Аналогичный подход к логистике на горных курортах можно встретить в Швейцарии", - пояснил организатор перевозок, руководитель компании "Святэко" Сергей Шашков, передает портал Юга.ру.

Пока в арсенале транспортников курорта четыре восьмиместных машины и два гольф-кара с литиевыми аккумуляторами, которые служат более 20 лет. Все они оборудованы держателями для лыж и сноубордов. Помимо этого, по курорту теперь проводят экскурсии на электромобилях. Длительность поездки - около часа.

В будущем 2022 году парк электромобилей расширится и заработают новые экскурсии, в том числе - от горной Олимпийской деревни до "Роза Вейк парка" на высоте более 1 тыс м над уровнем моря, - добавил глава "Святэко".