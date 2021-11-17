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Путин: скорость тестирования на ковид должна быть увеличена

Путин: скорость тестирования на ковид должна быть увеличена

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране. Об этом он заявил в ходе совещания по генетическим технологиям.

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - сказал он после доклада главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о проведении доклинических исследований  двух вакцин против коронавирусной инфекции.

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