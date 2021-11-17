Врач тюремной больницы рассказал, как себя чувствует Саакашвили
Продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты. Об этом сообщил врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили.
"Поскольку он не принимал никаких лекарств в течение последних трех дней, в лабораторных данных были отмечены изменения. Вчера пациент получил все прописанные лекарства, улучшились лабораторные данные, в том числе индекс калия ", - цитирует медика РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время состояние экс-главы государства стабильное. "Пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме", - пояснил Матешвили.
Помимо этого, он отметил, что у глданской тюремной больницы большой опыт лечения голодающих заключенных и их последующей реабилитации.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.