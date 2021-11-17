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Сотрудники спецслужб задержали осквернителя волгоградского памятника жертвам Холокоста

Сотрудники спецслужб задержали осквернителя волгоградского памятника жертвам Холокоста

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") ГУ МВД по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ, задержали подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста в Волгограде, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее судимый 23-летний мужчина тщательно готовился к акции вандализма - приобрел маску с прорезями для глаз, темную одежду, баллончик с краской и ночью нанес надписи.

"В его квартире обнаружены атрибутика и блокноты с записями экстремистского характера. В содеянном он сознался", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По факту вандализма возбуждено уголовное дело, также полицейские установили, что задержанный, помимо прочего, причастен к совершению двух разбойных нападений в Волгограде - на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет.

Напомним, 9 ноября, в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма в сквере имени 8 Марта в Волгограде был открыт памятный знак жертвам Холокоста. Спустя два дня после открытия его осквернили нацистскими символами.

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