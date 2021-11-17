Что провоцирует Армению на новую войну с Азербайджаном? 17 ноя в 16:30 На армяно-азербайджанской границе снова произошли бои. Дойдет ли дело до крупномасштабной войны, и почему Россия не вступилась за Армению, объясню в этом выпуске… 1305 просмотров Видео Россия Азербайджан Армения Турция Политика военные учения армия конфликт Карабах война Кремль Ереван Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян Нагорный Карабах миротворцы перемирие торговля транспорт инвестиции новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов KamranLeaks Ещё ... Далее Сотрудники спецслужб задержали осквернителя волгоградского памятника жертвам Холокоста Ранее Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в боях на границе Читайте Вестник Кавказа в