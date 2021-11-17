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Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в боях на границе

Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям погибших в боях на границе

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям военных, погибших в ходе эскалации на азербайджано-армянской границе.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и ниспошлет терпение их семьям", - написала Мехрибан Алиева на своей странице в социальной сети Instagram

Она также пожелала скорейшего исцеления раненым. "Пусть Всевышний оберегает нашу Родину!", - подчеркнула первый вице-президент Азербайджана.

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