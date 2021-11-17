Столичная транспортная карта "Тройка" заработает на Дону

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев в рамках "Транспортной недели-2021" подписали соглашение о введении карты "Тройка" в Ростовской области.

"Сегодня подписано соглашение между правительством Москвы и правительством Ростовской области о сотрудничестве в области транспорта. В первую очередь, соглашение касается самой современной не только в России, но и в мире билетной системы карты "Тройка", - сказал заммэра, отметив, что карта уже работает не только в Москве, но на территории Московской и Тульской областей, Пермском крае и других местах, передает "Интерфакс".

Выбранное Ростовской областью решение позволит взять уже работающую со всей инфраструктурой систему, а пассажиры получат возможность положить деньги на карту "Тройка" в Москве, приехать в любой город Ростовской области и без проблем воспользоваться разными видами городского транспорта.

"Тройка" будет тестироваться в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске.