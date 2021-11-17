Чавушоглу: Турция не бросит Азербайджан перед лицом провокаций Армении

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не оставит Азербайджан перед лицом "армянских провокаций".

"То, что делает Армения - это провокация. Никогда провокации не приведут к достижению цели. С такой позицией Армения теряет и будет терять. Нужно понять: вы оккупировали земли Азербайджана, он будет их защищать и освобождать. Азербайджан не одинок и не останется одиноким", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

При этом глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Анкара хочет открыть новую страницу стабилизации в регионе. Он также обратился к Армении с призывом поддержать мирные инициативы в регионе и "осознать безрезультатность провокаций против Азербайджана".

Напомним, 15 ноября ВС Армении начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций армии Азербайджана в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов, он продолжался 12 часов. Накануне утром армянские военные подразделения совершили нападения на азербайджанские боевые посты на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных. Эта провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, были задержаны армянские военнослужащие, захвачено оружие и боеприпасы. Ситуация на границе оставалась напряженной в течение всего дня. Вечером Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои.