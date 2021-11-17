Камышинская бригада ВДВ будет защищать рубежи Крыма

К началу декабря в Крыму завершится формирование нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ), - сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Новый полк, который будет переформирован из 56-й десантно-штурмовой бригады (Камышин, Волгоградская область) с пунктом постоянного базирования в Феодосии, войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, - передает "Интерфакс".

Месяцем ранее командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков проверил строительство объектов нового полка в Феодосии.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей"), - говорится в сообщении.