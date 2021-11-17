В России разрабатываются еще две вакцины от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о проведении доклинических исследований двух вакцин против коронавирусной инфекции. Глава ведомства уточнил, что препараты созданы на различных платформах.

Он напомнил, что российская вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий уже используется и доказала свою эффективность. "Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.