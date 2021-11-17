Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Северной Осетии начался сбор вещей для нуждающихся семей

В Северной Осетии начался сбор вещей для нуждающихся семей

Во Владикавказе начался сбор одежды и вещей необходимости для малоимущих и многодетных семей Северной Осетии. Об этом сообщил глава фонда "Быть добру" Амурхан Кусов.

"Многим в период пандемии стало еще сложнее, малоимущих стало больше. Поэтому возникла необходимость сбора одежды, предметов первой необходимости", - сказал он.

Уточняется, что сбор проводится в центре "Мой бизнес" во Владикавказе. Каждую субботу жители республики могут принести туда одежду, предметы первой необходимости и канцтовары, которые затем будут переданы нуждающимся. Также планируется также предоставление продуктовых наборов, передает ТАСС.

1415 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!