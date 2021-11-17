"Тобол" ищет тренера под Лигу Чемпионов

Футбольный клуб "Тобол" возглавит иностранный специалист. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший спортивный директор "Актобе" Асхат Калжанов.

По его словам, руководство Костанайской области уже приступило к поискам главного тренера. Это делается под Лигу Чемпионов, в которой "Тобол" будет выступать в следующем сезоне.

Напомним, в настоящее время главным тренером "Тобола" является Александр Москаленко. Под его руководством команда стала чемпионом Казахстана.