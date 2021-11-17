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Собянин призвал сократить количество мигрантов на стройках домов по реновации

Собянин призвал сократить количество мигрантов на стройках домов по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым уменьшить количество мигрантов на стройках домов для программы реновации в столице. Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице.

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал градоначальник, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

Он также призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. По словам Собянина, жилье должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Мэр подчеркнул, что это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется.

В свою очередь, Добашин рассказал, что количество мигрантов, которые трудятся на объектах компании, за год уменьшилось на 15%. При этом он обратил внимание на то, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тыс рублей. Собянин отметил, что "это зарплата для москвичей, не для мигрантов", передает ТАСС.

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