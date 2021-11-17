Собянин призвал сократить количество мигрантов на стройках домов по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым уменьшить количество мигрантов на стройках домов для программы реновации в столице. Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице.

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал градоначальник, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

Он также призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. По словам Собянина, жилье должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке. Мэр подчеркнул, что это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется.

В свою очередь, Добашин рассказал, что количество мигрантов, которые трудятся на объектах компании, за год уменьшилось на 15%. При этом он обратил внимание на то, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тыс рублей. Собянин отметил, что "это зарплата для москвичей, не для мигрантов", передает ТАСС.