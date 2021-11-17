Художник Рами Меир; филолог и культуролог Евгения Назарова; журналист и общественный деятель Фрида Юсуфова получили премии имени Сергея Вайнштейна за вклад в сохранение джуури – национального языка горских евреев, входящего в список редких и исчезающих, составленный ЮНЕСКО.

Премия учреждена фондом "СТМЭГИ" и посвящена памяти историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа Сергея Ивановича Вайнштейна. Премия присуждается с 2015 года и всегда связана с одной из важных сторон жизни горско-еврейской общины.

Президент Международного фонда горских евреев «СТМЭГИ», вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев так объяснил выбор награжденных: "Это те люди, которые душой и сердцем что-то делают для нашего народа. Мы народ благодарный, всегда отмечаем их труд".

Получивший премию Рами Меир сказал "Вестнику кавказа": "Это премия от моего народа, признание моего народа. Думаю, это важно для любого человека. Это возрождение наших истоков, и это история нашего народа. Большое внимание в последнее время уделяется сохранению языка джуури что мене сильно радует".

Горские евреи – это один из субэтносов еврейского народа, происходящий от иранских евреев, которые переселились на территорию Восточного Кавказа в раннем Средневековье. Сейчас большинство горских евреев проживает в Израиле, Тунисе, России и Азербайджана.

Директор Музея истории горских евреев Игорь Шаулов рассказывает: "Если говорить о горских евреях, это, наверное, один из самых древних кавказских народов, который по сей день живет на территории РФ, на Северном Кавказе, на территории Азербайджана, непосредственно в Красной Слободе. Когда-то ее называли Иерусалимом Кавказа. Тогда население Слободы превышало 10 тысяч. Красная Слобода – это последнее еврейское поселение на Кавказе. А вообще мононаселенных еврейских поселений за пределами Израиля осталось всего два – это остров Джерба в Тунисе и Красная Слобода в Азербайджане. Мы можем смело этим гордиться и работаем над сохранением наследия Красной Слободы".

Одна из улиц поселка Красная Слобода названа в честь Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова - участника Карабахской войны, родившегося в Красной Слободе и убитого выстрелом снайпера 8 мая 1992 года. Евреи всегда были полноправными членами азербайджанского общества и также самоотверженно сражались за территориальную целостность своей страны, также радовались Победе надо оккупационными силами год назад. "Буквально на днях мы отмечали годовщину Победы. Это большой успех, очередное свидетельство торжества справедливости. Народ Азербайджана воевал за правду. Мы каждый год будем вспоминать погибших, но при этом радоваться Победе и провозглашать "Лехаим!" в честь Азербайджана", - говорит Герман Захарьяев.