Путин задумался о регуляции темы геномных исследований с точки зрения права

Президент России Владимир Путин констатировал, что в теме геномных исследований очень много спорных вопросов, в том числе юридических и этических. Именно поэтому, по словам главы российского государства, необходимо их правовое урегулирование.

К соответствующее мнение Путин выразил на совещании по вопросам развития генетических технологий в России. "Прежде всего, предлагаю сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применении генетических технологий", - сказал он.

Далее глава государства напомнил, что несколько дней назад он говорил об этом и на конференции по искусственному интеллекту.

"Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах", - сказал он, подчеркнув, что "нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий".