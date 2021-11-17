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Свет пришел в возрождаемый Галанчожский район Чечни

Свет пришел в возрождаемый Галанчожский район Чечни

В возрождаемом  в Чечне историческом горном Галанчожском районе начались работы по электрификации, - сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы бросили огромные силы и средства на возрождение и процветание высокогорного Галанчожского района. Разумеется, одна из первоочередных задач - электрификация муниципального образования. Мы дали старт работам по строительству новых трансформаторов и подстанции, прокладке линий электропередачи", - написал он на своей странице "ВКонтакте", передает ТАСС.

Пока электроснабжение район будет проходить по временной схеме, для чего будут использоваться ячейка и трансформатор мощностью 2,5 МВт на подстанции 35/10 кВ "Ачхой-Мартан". В перспективе для электроснабжения семи населенных пунктов района - Цечу-Ахке, Док-Бух, Ялхарой, Хайбах, Чармахой, Галанчож, Акки - планируется строительство новой подстанции 110 кВ и воздушной линии 110 кВ, а также строительство трех трансформаторных подстанций, - добавил глава Чечни.

До депортации 1944 года Галанчожский район был одним из крупнейших в Чечне, в него входило до 140 сел, но в феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало его, запретив селиться здесь даже после реабилитации. По преданию, именно отсюда ведут начало все коренные тейпы, сформировавшие народ.

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