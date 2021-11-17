Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе

На 96-м году ушел из жизни выдающийся грузинский художник Леван Цуцкиридзе.

Мастеру принадлежат иллюстрации многих книг, в том числе "Витязь в тигровой шкуре", "Мученичество Шушаник", "Тост" (Григола Орбелиани), пяти поэм Важа-Пшавела, "Фауста" и других. В конце 1980-х Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси, отмечает Sputnik Грузия.

Персональные выставки Левана Цуцкиридзе проходили в разных странах мира, а его работы хранятся в Грузинском государственном художественном музее и во многих частных коллекциях.

Цуцкиридзе – заслуженный художник Грузии с 1967 года, профессор Академии художеств, в 2016 году к 90-летнему юбилею ему было присвоено звание "Жрец искусства" за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.