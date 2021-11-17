Попытка вскрыть снаряд времен войны закончилась фатально для волгоградца
При взрыве у себя дома в Волгограде погиб мужчина.
Как сообщил представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.
"Он зажал снаряд в металлические тиски, в результате чего произошла детонация. От полученных травм мужчина скончался на месте", - цитирует собеседника РИА Новости.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что погибшего звали Михаил Коробкин, и по информации СМИ, до 2019 года он был помощником министра финансов России Антона Силуанова. Официального подтверждения этой информации у агентства пока нет.