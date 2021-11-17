Попытка вскрыть снаряд времен войны закончилась фатально для волгоградца

При взрыве у себя дома в Волгограде погиб мужчина.

Как сообщил представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

"Он зажал снаряд в металлические тиски, в результате чего произошла детонация. От полученных травм мужчина скончался на месте", - цитирует собеседника РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что погибшего звали Михаил Коробкин, и по информации СМИ, до 2019 года он был помощником министра финансов России Антона Силуанова. Официального подтверждения этой информации у агентства пока нет.